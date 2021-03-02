"Слуги народа" предлагают сформировать ВККС нереформированным Высшим советом правосудия, - нардеп "Голоса" Осадчук
Об этом рассказал нардеп "Голоса" Андрей Осадчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы не будем поддерживать никаких частных, половинчатых, или ситуативных решений. Мы хотим стратегию судебной реформы и, которую мы готовы поддержать... Нам в этом законопроекте больше всего не нравится, что решающее влияние на формирование Высшей квалификационной комиссии судей отдается нереформированному Высшему совету правосудия. Это невозможно допустить. ВСП регулярно принимает, мягко говоря, очень странные решения. Они отмазывают судей, которые принимают очень странные решения, вчера они отказались поддержать проект положения НАПК по контролю за декларациями судей и образу жизни судей. Они постоянно демонстрируют демарш", - считает Осадчук.
Напомним, раннее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание честных и прозрачных судов в Украине.