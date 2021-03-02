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Зеленский начал поездку в зону проведения ООС, где встретится с главой Евросовета Мишелем, - ОП

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Зеленский начал поездку в зону проведения ООС, где встретится с главой Евросовета Мишелем, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения Операции объединенных сил в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский встретится с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Президент и Мишель обратятся к участникам Всеукраинского форума "Украина 30" в формате видеовключения.

Также Зеленский и Президент Европейского совета Мишель ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения Операции объединенных сил.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    не забыл нагрудный памперс? Он очень органично сочетается с его героическим взглядом из-под каски.
  • Стрелок
    Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 4120
  • Алекс Корвин
    Хотя уклонист-сцыкун дальше Славянска врядли сунется)))
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