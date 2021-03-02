Зеленский привился от COVID-19 вакциной Oxford/Astrazeneca на передовой: Это позволит нам снова жить без ограничений (обновлено)

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса сегодня, 2 марта, вместе с воинами c передовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Получил вакцину от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину и которую получили миллионы людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.

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