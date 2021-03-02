Больницы Ивано-Франковска переполнены, люди лежат в коридорах. ВИДЕО

Ивано-Франковские больницы, которые принимают больных с коронавируса, переполнены. Люди лежат в коридорах.

Об этом в Ивано-Франковске на оперативном совещании сообщила руководитель Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"И в первой городской клинической больнице, и в Центральной городской клинической (ЦГКБ. - Ред.) люди лежат в коридорах. Мы взяли все кровати: старые и списанные, несмотря на ситуацию. Реально - больницы заполнены", - отметила Бойко.

По ее словам, в ЦГКБ заполненность койко-мест составляет 92%. Сейчас там находится 331 пациент, из них 55 - в перинатальном центре, где еще почти 40 койко-мест остались в резерве. В городской клинической больнице №1 заполненность составляет 115%.

"Это означает, что на кровати, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных коронавирусом", - пояснила чиновница.

Она отметила, что больные продолжают поступать. За прошедшие сутки в ЦГКБ госпитализировали 49 пациентов, из которых двое - в очень тяжелом состоянии. Их сатурация была на грани 31-38. В городскую клиническую больницу поступили 11 пациентов, в детскую клиническую - 7 детей. Во всех заведениях реанимации заполнены.

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Также, добавила Бойко, участились случаи заболевания гриппом и ОРВИ. За прошедшие сутки в Ивано-Франковске медики зафиксировали 600 таких обращений.

По состоянию на 2 марта в Ивано-Франковской области COVID-19 лабораторно подтвердили в 649 случаях. В Украине этот показатель составляет 5336 новых случаев. С начала эпидемии заболели целом 1 357 470 человек.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля. Здесь закрыты все школы и детсады. Заведения питания работают только навынос, общественный транспорт - в режиме спецперевозок. В городе закрыли промышленные рынки и магазины и запретили массовые мероприятия.