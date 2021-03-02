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Менее чем за сутки в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через "Дія" уже записались 45 тыс. человек, - Федоров

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Менее чем за сутки в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через "Дія" уже записались 45 тыс. человек, - Федоров
Через приложение и портал "Дія" в лист ожидания вакцинации от COVID-19 менее чем за сутки уже записались 45 тыс. украинцев, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"39 тыс. записались через приложение "Дия", 5,3 тыс. - через портал "Дія", - рассказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил: чтобы услуга стала доступной в приложении, его необходимо обновить до последней версии.

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Записаться также можно через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство здравоохранения запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении и на портале "Дия" в понедельник, 1 марта.

Топ комментарии

  • Valery Greff
    "По удивительному стечению обстоятельств, героями оказались бюджетники крупных предприятий, учители, заключенные и военнослужащие..."
  • Олександр Тітаренко
    НУ-ну рискни
  • Valery Greff
    У вас, 73-процентных, вся жизнь сплошной диссонанс (через два С, если что). Это по причине обострённой инфантильности.
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