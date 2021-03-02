Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Россия будет отвечать на санкции, веденные в Украине против кума президента РФ, народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в интервью изданию "ГОРДОН".

"Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, будет проплачивать... Теперь им проплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесен огромный удар. Сойдет снег - начнутся провокации на фронте, к сожалению", - подчеркнул Аваков.

Министр призвал украинцев к этому готовиться.

"Ситуации, что стенка стоит, мы закрылись и не будем ничего делать, а будем ждать, пока режим Путина падет, - такой ситуации не будет. Нам нужно будет за себя постоять. В тотальное наступление русских я не верю, потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них", - отметил глава МВД.

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По его мнению, Россия может не решиться на прямую агрессию в отношении Украины, потому что мировой баланс сил "очень хорошо складывается в нашу пользу".

"Я все время друзьям говорю: "Слушайте, а вдруг у них там беспорядок, а мы не готовы? А вдруг они обвалились, развалились, а мы не готовы?" Нам надо быть готовыми", - сказал Аваков.

Министр отметил, что, например, в МВД к подобному сценарию готовятся.

"Преимущество позитивное того, что я здесь семь лет, - мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано... У нас есть планы: закрытые, открытые, секретные, тайные приказы - все у нас есть. Мы это ясно понимаем. А дальше - каждый на своем месте. Хорошо ли понимают это депутаты в Раде? Понимают ли это журналисты на телеканалах?" - подытожил Аваков.

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