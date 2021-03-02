"Батькивщина" не будет поддерживать законопроект о восстановлении работы ВККС, - нардеп Соболев

В "Батькивщине" заявили, что не будут поддерживать законопроект №3711-д о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы с Власенко, как члены профильного комитета, выступали категорически против этого. Этот законопроект не прошел экспертную оценку Венецианской комиссии. Более того, выводы Венецианской комиссии по предыдущим законопроектам, которые стали законами, фактически, разбивают вдребезги ту структуру, которую предложили в новой редакции. Изменение только в одном: теперь не 100, а 200 судей - то есть возвращают старую норму для Верховного Суда. И, фактически, делают невозможным реальный конкурс из-за того, что эта процедура усложняется и делают его незаконным без предложений Венецианской комиссии. Поэтому наша фракция не будет за это голосовать", - сказал Соболев.

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