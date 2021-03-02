НАБУ не дало обогатиться на 674 млн компаниям, предположительно принадлежащим бизнесмену Альперину, - источник
В ходе расследования было проведено 39 обысков складских помещений с декабря 2020 по февраль 2021 гг.
Как оказалось, на складах отсутствовали товары, которые должны были там находиться по документам, а сами помещения были попросту не приспособлены для их хранения. Поэтому оснований для возмещения компаниям НДС не существует, говорится в официальном сообщении НАБУ.
Детективы расследуют этот эпизод с августа 2020 года. Информация, собранная НАБУ в рамках расследования, стала весомым основанием для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату и ранее незаконно возмещенного НДС на сумму около 300 млн грн. После первой волны обысков в конце 2020 года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн грн.
Речь идет о деятельности более 20 компаний, подконтрольных структурам, близким к бизнесмену Вадиму Альперину, наладившему, по данным СМИ, коррупционную схему, позволявшую ему необоснованно получать возмещение НДС из государственного бюджета.
Напомним, что в 2015 году во время проверки на Одесский таможне представители ГФС нашли четыре контейнера с контрабандным грузом, к которым он имел отношение. В августе 2017 года на Киевский таможне были обнаружены поддельные документы на груз Альперина. 24 ноября 2017 года Альперина задержали детективы НАБУ при попытке дать взятку сотруднику Бюро в размере 800 тыс. долларов. Печерский суд Киева арестовал Альперина на два месяца, назначив залог в размере 21 млн грн, но Апелляционный суд уменьшил залог до 141 тыс. грн, и Альперин вышел на свободу.
Президент Владимир Зеленский называл его одним из крестных отцов контрабанды в Украине.