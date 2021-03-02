"Интерпайп" Пинчука продавал "Нафтогазу" трубы в 2-3 раза дороже, чем в Россию, - СМИ

Заводы "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2015-2019 гг. продавали идентичные трубы для государственной компании "Нафтогаз" в 2015-2019 гг. по цене в 2-3 раза выше, чем по контрактам с российской нефтяной компанией "Башнефть".

Об этом говорится в аналитической статье издания "РБК-Украина". "Если сравнивать контракты российских нефтяных компаний и государственного "Нафтогаза" по идентичным видам труб с украинских заводов "Интерпайпа" в период с 2015 по 2019 годов, то разница в цене исчисляется сотнями процентов. И это даже без учета разницы в стоимости доставки продукции: с одной стороны – в Полтаву, с другой – на промыслы Западной Сибири", - сообщает издание.

По подсчетам журналистов, только на завышении цен на трубы для "Нафтогаза", компания "Интерпайп" вероятно могла дополнительно заработать по меньшей мере 290 млн долларов в период с 2015 по 2019 гг. "РБК-Украины" сравнивает несколько контрактов компании "Интерпайп-М" (Москва, РФ) с компанией "Башнефть" (Уфа, РФ) и "Интерпайп-Украина" с АО "Укргаздобыча" на поставку идентичных насосно-компрессорных и обсадных труб в один и с одних и тех же украинских заводов. "На российский рынок абсолютно одинаковые трубы с Никопольского завода были проданы по цене почти в 2 раза ниже, чем дочерней компании государственного "Нафтогаза", - приводит издание сравнительный анализ контрактов на насосно-компрессорные трубы. Завышение цен на трубы на украинском рынке спровоцировало приход международных компаний, в первую очередь из Китая. Однако в мае 2020 года по инициативе "Интерпайпа" Минэкономики неожиданно ввела пошлины на импорт труб из Китая в размере до 51,52%, исключив тем самым конкуренцию на тендерах "Нафтогаза".

"Фактически заградительная ставка пошлины была введена против тех поставщиков, которые конкурировали с "Интерпайпом" в 2018-2019 годах на тендерах "Укргаздобычи": DP-Master Manufacturing Co, Tianjin Pipe Corporation и других", – цитирует издание слова экономического эксперта Бориса Кушнирука. Завышение цен на украинском рынке позволило "Интерпайпу" Пинчука минимизировать ущерб от потери российского рынка в результате введенный правительством РФ санкций, указывает издание. "Если бы речь шла исключительно о торговле двух частных компаний, то вопрос завышенной цены не вызывал бы такой интерес. Но все же контракты "Интерпайпа" с "Нафтогазом" – это история о деньгах крупнейшей государственной монополии. А потому в каком-то смысле эффект от таких сделок на своем кошельке может почувствовать каждый украинец", - отмечает "РБК-Украина".