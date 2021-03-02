Посольство Украины в Британии потроллило РФ за публикацию, где крепость Ени-Кале в оккупированном Крыму указывается как "российская"

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на публикацию посольства России, где расположенная в оккупированном Крыму крепость Ени-Кале указывается как "российская".

Соответствующий комментарий украинское посольство оставило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Как насчет того, чтобы публиковать фотографии вашей территории? Мы слышали, что она самая большая в мире. Или вы перевезли всех ваших хороших фотографов в оккупированный Крым? Крым - это Украина", - сказано в сообщении украинского посольства.

Напомним, ранее посольство РФ в Великобритании опубликовало фото Ай-Петри, украинские дипломаты напомнили, что Крым - Украина.

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