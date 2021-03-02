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11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола", - полиция Ривненщины

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11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола", - полиция Ривненщины
В Ровно отравилась 11-летняя девочка. Об этом в полицию 28 февраля около 19 часов сообщили медики скорой, которые оказывали помощь ребенку, выпившему накануне 40 таблеток "Парацетамола".

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, в то же время в семье конфликтов не возникало. В каких-либо группах в соцсетях девочка не участвовала.

Ребенок сейчас находится в реанимации. По словам медиков угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего) продолжается тщательная проверка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киевщины об отравлении семиклассниц в Боярке: воспользовались советом из ролика в соцсети и выпили по 40 таблеток "Дротаверина"

Топ комментарии

  • Raised Right
    Одни дуры 40 таблеток Дротаверин а сожрали, эта парацетамола...Может стоит писать во всяких ТикТоках про 40 таблеток пургена?Если не мозги прочистятся, то хоть кишечник?
  • Andy Sok
    Что-то слишком часто такие новости мелькать стали. Видимо, грядут некие изменения в вопросах ювенального, а возможно и фарм- законодательства.
  • Solomon c5c4359c
    Хорошее что-то в Украине происходит?
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