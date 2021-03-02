Зеленский рассказал, почему привился от COVID-19: "Уровень антител очень низкий"

Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский сделал прививку на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и защитниками, которые выполняют боевые задачи на передовой и уже проходят плановую вакцинацию.

Военнослужащие, с которыми вакцинировался Президент, рассказали, что перед процедурой всем провели осмотр – измерили температуру, давление и сатурацию. После прививки все чувствовали себя хорошо.

Перед прививкой Зеленский дал письменное согласие на получение вакцины, а также ему сообщили о возможном побочном эффекте - повышении температуры.

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Кроме того, глава государства подчеркнул важность вакцинации от COVID-19.

"Прививка важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вакцинация поможет преодолеть пандемию и вернуться к обычному образу жизни.

"Я считаю, что эта вакцина (Oxford/AstraZeneca (Covishield). - Ред.) качественная, она одна из лучших в мире. Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина - это реальный путь возвращения к нормальной жизни", - подытожил Зеленский.

Как сообщалось ранее, Зеленский привился от COVID-19 вакциной Oxford/Astrazeneca на передовой.

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