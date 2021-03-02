Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель

Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации, и это важные условия по согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Совета Европы Шарль Мишель в ходе онлайн-выступления в рамках форума "Украина 30" с КПВВ "Счастье", где он пребывает вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важный прогресс был достигнут под вашим руководством, президент Зеленский. Многое все еще надо сделать, особенно в сфере верховенства права, судебной реформы и борьбы с коррупцией. Украинские граждане заслуживают судебную систему, которая уважает и реализовывает верховенство права, которая является ответственной и независимой от корыстных интересов и которая демонстрирует, что коррупция не может быть безнаказанной", - подчеркнул Мишель.

По его словам, это ключевые условия, чтобы обеспечить доверие украинского народа к судебным институциям, и это имеет огромное значение для того, чтобы улучшить украинский бизнес-климат и привлекать заграничные инвестиции.

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"Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации. Это важные условия согласно недавно согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации", - отметил Мишель.

Мишель заявил, что недавние решения Конституционного суда Украины только подчеркивают необходимость активизировать усилия по судебной реформе.

"Всеобъемлющая судебная реформа крайне необходима, чтобы перезапустить главные органы судебной власти и установить новую прозрачную и учитывающую заслуги процедуру выборов для судей в Высшем совете правосудия. Это комплексные, сложные реформы, они требуют храбрости и сильного лидерства", - добавил он.

Президент Евросовета подчеркнул, что ЕС последовательно поддерживал Украину на пути этой реформы, и готов продолжить поддержу, предоставляя консультирование, финансовую поддержку.

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