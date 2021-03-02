Рада хочет изменить правила зачисления ребенка в детсад

Верховная Рада хочет закрепить гарантии первоочередного зачисления ребенка в ближайший детсад. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4604 за основу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За" проголосовали 345 нардепов.

Закон предусматривает, что каждый ребенок имеет право получать дошкольное образование в учреждении дошкольного образования, наиболее доступном и близком к месту его обитания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воспитатель луцкого детсада заклеила четырехлетнему малышу рот скотчем, - СМИ. ВИДЕО

Указанная норма не ограничивает право родителей ребенка выбрать другое заведение дошкольного образования в соответствии с законодательством.

Проект также определяет, в какой очередности дети зачисляются в учреждения дошкольного образования.

В первую очередь зачисляются все дети, место жительства которых на территории обслуживания детсада подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, получающих образование в детском саду, или детьми работников этого заведения дошкольного образования.

Во вторую очередь на свободные места зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения дошкольного образования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дети переселенцев получили право на первоочередное зачисление в детсады, - Минреинтеграции

В случае если количество детей, имеющих право на первоочередное зачисление, превышает способность детсада, орган, в сфере управления которого находится это заведение, незамедлительно должен предложить на выбор родителей перечень детсадов, максимально доступных и приближенных к месту их проживания, а также способствовать зачислению детей в эти учреждения.