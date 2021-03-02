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На Львовщине циркулируют два штамма COVID-19: "южноафриканского" и "британского" нет

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На Львовщине циркулируют два штамма COVID-19: "южноафриканского" и "британского" нет
На территории Львовской области циркулируют два штамма коронавируса, среди них нет ни "южноафриканского", ни "британского"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко.

"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй - В1.1", - отметила Иванченко-Тимко.

В то же время, ни "южноафриканского", ни "британского" штамма коронавируса на Львовщине не выявили.

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Топ комментарии

  • Arkady Korshun
    крадуцкий и еленский проанализировали ...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а откуда центр общественного здоровья это узнал ?
    у них своя лаборатория...или отправляли за кордон? сколько образцов?
  • житель юговостока
    Пришлось гуглить":
    британский штамм В.1.1.7; бразильский В.1.1.248; южно-африканский В.1.351
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