На Львовщине циркулируют два штамма COVID-19: "южноафриканского" и "британского" нет

На территории Львовской области циркулируют два штамма коронавируса, среди них нет ни "южноафриканского", ни "британского"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко.

"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй - В1.1", - отметила Иванченко-Тимко.

В то же время, ни "южноафриканского", ни "британского" штамма коронавируса на Львовщине не выявили.

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