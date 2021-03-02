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Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД

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Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД
Пропагандист Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене, внесен в базу розыска Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные базы розыска МВД.

Так, Шарий находится в списке "лиц, скрывающихся от органов власти" с 16 февраля 2021 года.

Местом исчезновения пропагандиста правоохранители указали Киев.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Позже СБУ объявила Шария в государственный розыск.

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Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД 01

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Молодой такой на фотке. Нельзя было актуальную пикчу из инета запилить, например:
    Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 3791
  • Палиця Василь
    вітаємо тебе, педику)))
  • Frol Fedoroff
    Комуняк не запрещать надо было, а на деревьях развешивать. Только за одну Первомайскую демонстрацию 1986 года они заслуживают смертной казни
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