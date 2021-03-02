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Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно"

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Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно"
Глава Совета Европы Шарль Мишель назвал войну на Донбассе реальностью, за которую стыдно. По его словам, Европейский союз делает все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир.

Об этом Мишель заявил во время визита Донбасса вместе с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что на Донбассе продолжают гибнуть и жить в чрезвычайно сложных условиях люди.

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"Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война. Это реальность, за которую стыдно", - заявил Мишель.

Глава Совета Европы заявил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать формат "нормандской четверки" и работу Трехсторонней контактной группы, чтобы принести мир людям Донбасса", - добавил Мишель.

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Топ комментарии

  • fg cbn
    Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах.
  • бостууга
    Ага "стидно"....І саме тому ви вже восьмий рік "виражаєтє азабочєнность". Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно" - Цензор.НЕТ 2281
  • Підлога Маккартні
    Ето родной брат Дениса Шморгаля, которого в детстве цыгане увезли в Францыю? Очень похож Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно" - Цензор.НЕТ 5801
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