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Украина начала введение санкций против австрийской компании, привлеченной к строительству оперного театра в оккупированном Крыму, - МИД

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Украина начала введение санкций против австрийской компании, привлеченной к строительству оперного театра в оккупированном Крыму, - МИД
Украина начала процедуру введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" и его руководства за участие в проектировании оперного театра в Севастополе.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с участием австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" в проекте по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро", - говорится в ответе на запрос.

В МИД отметили, что Украина также начала введение санкций против компании и ее руководства за "сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Австрии об участии бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве в Севастополе: Действия частных компаний нельзя рассматривать как нарушение политики непризнания оккупации

Напомним, австрийский архитектор Вольф Прикс в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сообщил, что архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au участвует в строительстве оперного театра в Севастополе. Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что Киев в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро.

В начале декабря 2020 года прокуратурой АР Крым и Севастополя было открыто уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" порядка въезда в Крым.

Прокуратура Вены не стала открывать уголовное производство против архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за его участие в проектах по строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе вследствие отсутствия подозрения в совершении преступления.

Также читайте: Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации

Топ комментарии

  • fg cbn
    Что касается темы Хрущёва, который якобы по своему желанию передал Крым Украине. На самом деле, чтобы Крым был передан Украине, просила сама РСФСР, которая из-за своей нищеты не могла содержать эту территорию на свои средства. А русское население, которое туда перемещалось из РСФСР для заселения домов насильственно высланных крымских татар жаловалось, что не знает как обращаться с оставшимися от них виноградниками в Крыму. Именно поэтому Крым тогда передали Украине, чтобы она содержала Крым за свой счёт, и Украина вложила в обустройство, развитие Крыма огромные усилия и деньги.
  • fg cbn
    Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
    При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
    Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
    А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.
  • Валентин d2e937ba
    все фигня,но театр то крут,у нас таких современных нет
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