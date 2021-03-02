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Россия является стороной войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель

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Россия является стороной войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель
Россия является частью конфликта на Донбассе и из-за того, что она не сделала шаги к миру санкции ЕС против нее будут продолжены.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал председатель Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К сожалению, Россия не проявила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения Минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - сказал Мишель.

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Председатель Совета Европы заявил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.

Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    РФ - это не часть войны, это и есть война.
  • Valery Greff
    Россия является частью войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 7609
  • Andy Jumeirach
    эксклюзивно и только у кацапов :
    Майдан в Украине - это госпереворот;
    война с Украиной - это конфликт;

    сбитие Боинга - это крушение;
    захват и оккупация Крыма и Донбасса - это воссоединение;
    референдумы под дулом автомата - это свободное волеизъявление;
    террористические организации - это республики;
    кацапы безнадёжно, но отчаянно и сознательно пытаются внушить ( тем наивным, совковым рабам, которые есть и верят), что они тут самые умные, а всё остальные - слепые и глухие, ну типа дурачки необразованные и не способны думать ...
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