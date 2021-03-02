Россия является стороной войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель

Россия является частью конфликта на Донбассе и из-за того, что она не сделала шаги к миру санкции ЕС против нее будут продолжены.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал председатель Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К сожалению, Россия не проявила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения Минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - сказал Мишель.

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Председатель Совета Европы заявил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.