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ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса, - президент Евросовета Мишель

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ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса, - президент Евросовета Мишель
ЕС в 2021 году начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганской области во вторник.

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  • Роман с камнем
    ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 5315
  • Роман с камнем
    ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2539
  • sany
    Две пенсии, бесплатные стройматериалы, бесплатная еда, паспорта двух стран и безвиз бонусом. У ватанов там ломка начнется, если война закончится.
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