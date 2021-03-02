ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса, - президент Евросовета Мишель

ЕС в 2021 году начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганской области во вторник.

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