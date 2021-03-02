Совет Церквей призывает не снижать налогообложение азартных игр и лотерей
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Совета церквей.
"Этот законопроект не только лишает государственный бюджет предусмотренных ранее поступлений, но и поощряет и набрасывает на наших сограждан ярмо игромании путем введения ослабленных условий налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей", - говорится в сообщении.
"Выражаем свое глубокое возмущение законодательной инициативе (проект № 2713-д), которая может привести к еще большему распространению среди населения Украины зависимости от азартных игр и лотерей, обнищанию и разрушению украинских семей из-за пагубных последствий игромании", - отмечается в обращении ВСЦиРО, подписанном главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом.
Отмечается, что именно высокое налогообложение азартных игр и лотерей, как следствие - минимизация доступа к ним широких слоев населения, было ключевым аргументом инициаторов легализации игорного бизнеса в Верховной Раде IX созыва.
"Поэтому такая непоследовательность вызывает у многих верующих граждан не только удивление, но и справедливое возмущение. Принятие законопроекта № 2713-д покажет фактическое поощрение государством граждан к азартным играм - морально вредного дела, которое способно вызвать болезненную и разрушительную по результатам зависимость.
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает Верховную Раду отклонить проект закона № 2713-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей как таковой, который является экономически нецелесообразным и опасным для нравственного здоровья общества", - подчеркивается в обращении Совета церквей.