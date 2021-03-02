В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук. ИНФОГРАФИКА

Рост количества новых случаев болезни происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Количество летальных исходов коронавирусной болезни в Украине начало увеличиваться с середины февраля, а в последние дни этот рост резко ускорился. Об этом говорится в подготовленном учеными НАН обзоре эпидемической ситуации в Украине за 23 февраля - 1 марта 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рост смертности в официальной статистике не связан с задержками обнародования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Менее чем за сутки в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через "Дія" уже записались 45 тыс. человек, - Федоров

"Задержки наполнения реестра на данный момент минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных исходов. Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Общая летальность новых случаев коронавируса в Украине продолжает расти и достигла 2.8%. Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%, летальность у больных, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), – 89%.

Относительное превышение числа смертей в регионах по месяцам над средним значением за предыдущие 5 лет

Число летальных случаев от COVID-19 в регионах по месяцам

Число летальных случаев от COVID-19 в регионах по месяцам, деленное на общую смертность в соответствующий месяц за предыдущие 5 лет

Два типа смертности в регионах Украины в декабре.





Два типа смертности в регионах Украины в ноябре.





