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В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук. ИНФОГРАФИКА

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В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук. ИНФОГРАФИКА
Рост количества новых случаев болезни происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Количество летальных исходов коронавирусной болезни в Украине начало увеличиваться с середины февраля, а в последние дни этот рост резко ускорился. Об этом говорится в подготовленном учеными НАН обзоре эпидемической ситуации в Украине за 23 февраля - 1 марта 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рост смертности в официальной статистике не связан с задержками обнародования.

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"Задержки наполнения реестра на данный момент минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных исходов. Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Общая летальность новых случаев коронавируса в Украине продолжает расти и достигла 2.8%. Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%, летальность у больных, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), – 89%.

Относительное превышение числа смертей в регионах по месяцам над средним значением за предыдущие 5 лет

В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 01

Число летальных случаев от COVID-19 в регионах по месяцам

В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 02

Число летальных случаев от COVID-19 в регионах по месяцам, деленное на общую смертность в соответствующий месяц за предыдущие 5 лет

В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 03

Два типа смертности в регионах Украины в декабре.


В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 04

Два типа смертности в регионах Украины в ноябре.

В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 05
В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 06
В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 07

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  • Eutectic
    Мда, якщо 20 травня 2020. Зеленський з Шмигалем були "майстрами спорту з боротьби з коронавірусом", то тепер, він себе з прем"єром повинен об"явити "заслуженими майстрами спорту по боротьбі за ковід" В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 4710
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  • Victor Bublik
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