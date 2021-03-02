Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков

Когда президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с материалами дела по украинскому участку нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", он сразу принял решение о возврате его в собственность государства.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Аваков сообщил, что решение о наложении санкций на кума президента РФ, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и подконтрольные ему компании разрабатывалось с осени прошлого года. На одном из заседаний Совета национальной безопасности и обороны в феврале 2021 года представители Службы безопасности Украины озвучили информацию о собранных фактах о противоправных действиях этих лиц.



Министр пришел на интервью "с папочкой", в которой, по его словам, собраны все материалы по этому делу, но показать их журналисту он отказался.



"Доказательств много. Чтобы мы с вами вели дискуссию и жевали эти вкусные факты, много чего есть: картинки, разным цветом нарисованные, схемы – откуда, куда, зачем... Но это разговор журналистский. Доказательства появляются в суде. Заседание СНБО – это аргументы... Аргументы – это не доказательства. Доказательствами они станут в суде когда-нибудь. Это аргументы, на которые можем посмотреть. Я себе говорю: "Меня убедило"... Ну вот, например, документы без грифа... Что я вам буду зачитывать? Миллионы долларов компаний, которые растаможивали "дизельку"? А потом схемы, как эта "дизелька" прослеживалась и двигалась дальше? Такие документы есть. Но каждый должен принять решение, основаны ли эти санкции на чем-то или просто Медведчук кому-то не нравится", – сказал глава МВД.



Чиновник отметил, что, например, решение по нефтепроводу его убедило.



"Более того, по этой же трубе есть несколько производств, находящихся и у нас в том числе. Эту трубу вульгарно [вывели из собственности государства]... Ровенским – внимание! – судом областным было принято решение, что эта труба не принадлежит Украине. И ее забрали. 1480, по-моему, километров трубы забрали – и она теперь не принадлежит Украине. И вот представьте себе: все эти годы этой трубой пользовались эти товарищи", – возмутился Аваков.



По его словам, судебные органы часто в этом споре принимали сторону Медведчука.



"Огромное количество дел. Когда мы пытались идти или вправо, или влево, так или иначе получали отпор в судебной системе, потому что с той стороны было много денег и много, как вы правильно заметили, дополнительного политического интереса. А вот теперь у Зеленского нашлась воля – и он взял и сказал, что... Я не думаю, что у вас есть задняя мысль, что Зеленский колебался между тем, что ему дадут долю в этой трубе, и тем, чтобы закрыть [этот вопрос]. Он не колебался. Он как только ознакомился с фактами... Он такой человек, он сказал: "Так это же кошмар!", – рассказал Аваков.