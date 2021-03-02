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Главный санврач Ляшко вакцинировался от COVID-19: Показываю публично, что вакцина безопасная и эффективная

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Главный санврач Ляшко вакцинировался от COVID-19: Показываю публично, что вакцина безопасная и эффективная
Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко вакцинировался от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Процесс вакцинации происходил в прямом эфире.

Заместитель главы Минздрава получил прививку вакциной Covishield (Oxford/AstraZenecа) индийского производства.

Вакцинация происходила 2 марта в одной из больниц Кагарлыка Киевской области.

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"Это вакцина Covishield, произведенная по лицензии AstraZenecа на площадке индийского института. Я говорил, что буду вакцинироваться той же вакциной, которой прививаются наши медицинские работники. Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое, и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасная и эффективная", - рассказал Ляшко.

После процедуры Ляшко сказал, что чувствует себя нормально. Кроме того, он напомнил, что уже вакцинировался индийским препаратом, но это была вакцина против дифтерии и столбняка.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.

Президент Зеленский также вакцинировался с воинами в зоне проведения ООС.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    зеленский ваще еще до сих пор анализы на наркотики не сдал. разве можно верить этим клованам?
  • U.L. Carst
    С чего ты взял, что индийская типа-вакцина безопасная? Физраствор, которым клоун ширнулся - да, безопасный. А про вакцину мы не знаем ничего.Кроме того, что фирмочка,у которой ее клоуны купили, торгует жратвой, барахлом, и на закуску - "вакциной от COVID|.
  • Веретено
    чи ефективна, ще зарано казати. зараз основне, що безпечна.
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