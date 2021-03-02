Апелляционный суд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации "ПриватБанка"

Шестой апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляции "ПриватБанка" на признание национализации "ПриватБанка" судом первой инстанции по иску экс-акционера банка Игоря Коломойского до вердикта Конституционного Суда Украины по так называемому банковскому "антиколомойскому" закону №590-IX.

Такое решение апелляционный суд принял во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску бизнесмена Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.

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"ПриватБанк" 27 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства, 24 мая - на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Национальный банк Украины (НБУ) подал апелляции на эти два вердикта суда 24 мая, Кабинет Министров - 16 мая.

Верховная Рада 13 мая 2020 года приняла закон №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Закон устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, позволяет завершить процедуры вывода таких финучреждений с рынка и определяет процедуру получения компенсаций их бывшими владельцами. Кроме того, он совершенствует процедуру принятия решений Нацбанком, позволяет выявлять проблемность банков на ранних стадиях и расширяет механизмы возможного участия государства в выведении банка с рынка.

Вместе с тем уже 11 июня того же года в Конституционный Суд поступило представление от 64 народных депутатов о соответствии закона и его отдельных положений Конституции.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.