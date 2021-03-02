Владельцам придется сдать оружие, если выяснится, что разрешение на него выдано с нарушениями, - Клименко

Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции проверяют личные дела владельцев разрешенных видов оружия. Все разрешения, которые выдали с грубыми нарушениями без соответствующих оснований, будут аннулированы.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, комментируя коррупционную схему, выявленную в разрешительной системе Департаментом внутренней безопасности.

По словам Клименко, после аннулирования разрешения владелец обязан сдать оружие (при наличии - основные части оружия) или устройство, патроны и боеприпасы к ним в орган полиции. Далее гражданин принимает решение: переоформить или реализовать оружие. Реализовать - значит продать через соответствующие магазины.

"В случае несогласия собственника с решением органа полиции об аннулировании указанного разрешения материалы передаются в суд для решения вопроса о принудительном изъятии оружия, основных частей оружия, устройств, патронов и боеприпасов к ним, - отметил глава Нацполиции. - Как я уже говорил, 9 сотрудников полиции, причастных к этой схеме, уволены со службы. Но таких может быть больше. И я надеюсь, что все причастные обязательно ответят за свои незаконные действия".

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Он также добавил, что служебное расследование продолжается, и на 10 дней приостанавливается оформление, выдача разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия. В результате обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Как отмечают правоохранители, это - и охотничье огнестрельное нарезное, и гладкоствольное оружие и так называемые травматы.

1 марта Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.