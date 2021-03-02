В Запорожье двое детей провалились под лёд на Днепре, погиб 10-летний мальчик, - ГСЧС

В Запорожье на пляже под лед провалились двое детей – 11-летняя девочка и 10-ти летний мальчик. Девочку спасли рыбаки, мальчик ушел под лед. Спустя несколько часов поисковой операции его тело подняли водолазы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о ЧП на пляже в Заводском районе Запорожье спасатели получили 2 марта в 14:29.

По словам очевидцев, двое детей, оказавшихся в 20 метрах от берега на реке Днепр, провалились под лед. Рыбакам, находившимся поблизости, удалось спасти 11-летнюю девочку. Однако ее 10-летний товарищ исчез подо льдом.

В ходе почте двухчасовой поисково-спасательной операции водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС подняли со дна тело ребенка. Спасатели уточнили, что в месте, где дети провалились под лед, глубина реки более 20 метров.

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Спасенная девочка госпитализирована.

Следствие устанавливает обстоятельства нахождения детей на обледеневшей реке.