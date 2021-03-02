Мужчину, побившего врача скорой помощи, будут судить в Запорожье, - полиция

Бригада медиков прибыла по вызову. Родственнику пациентки не понравилось, как врач оказывает помощь, и он ударил медика несколько раз головой о стену.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, досудебное расследование установило, что 1 октября 2020 года в частный дом по улице Тимирязева в Шевченковском районе Запорожья по вызову прибыла выездная бригада медицинских работников.

"В помещении находился 38-летний родственник пациентки, у которого внезапно возникли неприязненные отношения с врачом относительно предоставления им медицинской помощи. Он схватил женщину за шею и ударил несколько раз головой о стену. Согласно заключению эксперта, 60-летняя потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 Уголовного Кодекса Украины, а именно умышленное легкое телесное повреждение повлекшее кратковременное расстройство здоровья", - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование под процессуальным руководством местной прокуратуры № 1 осуществляла группа дознавателей сектора дознания отдела полиции № 3 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области. Сейчас оно завершено. Фигурант беспрекословно признал свою виновность и подтвердил все обстоятельства, установленные в результате досудебного расследования. Обвинительный акт направлен для рассмотрения в суде. Самое суровое наказание по санкциеи инкриминируемой подозреваемому статьи - ограничение свободы на срок до двух лет.

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