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С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 марта в Херсоне

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С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 марта в Херсоне
Завтра, 3 марта, в городе Херсон в 11.00 по адресу: улица Нефтяников, 40 состоится церемония прощания с младшим сержантом, военнослужащим 1-го взвода 1-й роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Моисеенко.

Об этом говорится на странице в Фейсбук Херсонского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

Воин который погиб 28 февраля в 22.50 в районе поселка Павлополь Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Сергею Моисеенко было 32 года, он прошел несколько ротаций в АТО/ООС.

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У воина него осталась дочь.

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  • Вася Шевченко f77d76ba
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