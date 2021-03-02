С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 марта в Херсоне
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Завтра, 3 марта, в городе Херсон в 11.00 по адресу: улица Нефтяников, 40 состоится церемония прощания с младшим сержантом, военнослужащим 1-го взвода 1-й роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Моисеенко.
Об этом говорится на странице в Фейсбук Херсонского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.
Воин который погиб 28 февраля в 22.50 в районе поселка Павлополь Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.
Сергею Моисеенко было 32 года, он прошел несколько ротаций в АТО/ООС.
У воина него осталась дочь.