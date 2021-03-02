С начала суток на линии разграничения тишина, в районе Счастья зафиксирован пролет вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС
5749
В течение текущих суток, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны наемников РФ не было.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"На всей линии разграничения сторон наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать условия режима прекращения огня.
Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, было зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.