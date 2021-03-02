"Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает посадку и высадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Продажа билетов в эти области приостановлена как минимум с 7 по 12 марта.
Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.
В то же время пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и другие н.п. этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами "красной" зоны.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Красная зона" на Прикарпатье: "Укрзализныця" указала ближайшие станции для выезда
"Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений", - отмечается в сообщении "Укрзализныци".
Также в "Укрзализныце" отметили, что постановление Кабинета министров Украины № 154 обусловливает возможность назначения специальных рейсов для доставки людей из зоны карантина, поэтому "Укрзализныця" сейчас проводит переговоры с соответствующими облгосадминистрациями по заказу таких рейсов, о чем будет сообщено дополнительно.
Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" с 28 марта внедрит обновленное расписание движения поездов и новые направления, - Перцовский