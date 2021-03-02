Россия в ТКГ снова заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области, – украинская делегация

Российская сторона в Трёхсторонней контактной группе в очередной раз заблокировала вопрос открытия и дальнейшей работы контрольных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области

Об этом заявили по итогам заседания в украинской делегации в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"В гуманитарной подгруппе российская сторона вновь заблокировала вопрос открытия работы КПВВ со своей стороны, несмотря на успешный пропуск конвоя ООН с гуманитарной помощью, который состоялся 1 марта на КПВВ "Счастье" и показал полную готовность его к пропуску грузов и пассажиров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что инициативы, предложенные главой украинской делегации Леонидом Кравчуком, а именно предоставление Украиной пассажирского транспорта (автобусов) для осуществления перевозки пассажиров на КПВВ "Счастье" и "Золотое", а также других технических условий для начала устойчивой работы пропускных пунктов "не оставляют аргументов российской стороне, которые могли бы оправдать ее промедление относительно разблокирования со своей стороны работы КПВВ и допуска украинских граждан к получению административных услуг и финансовой помощи".

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Как сообщили в Украинской делегации, переговоры в рамках политической подгруппы и подгруппы по безопасности завершились безрезультатно.

В частности, задачей в рамках группы по политическим вопросам было продолжение обсуждения и реализации "Плана совместных шагов", предложенного украинской стороной в качестве основы для дальнейшего выполнения договоренностей, достигнутых в нормандском и минском форматах, в частности, перенос сроков его выполнения.

"Для этого должно быть выполнено главное условие - российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне. Зато они уклоняются от признания такой ответственности и продолжают настаивать, что РФ является лишь посредником в конфликте наравне с Германией, Францией и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в украинской делегации отмечают, что российская делегация пытается подчинить все вопросы, включая, гуманитарные, экономические и вопросы безопасности, своей политической цели "заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квазигосударственных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта". "Украинская сторона расценивает такие заявления как проявление неуважения к государствам-участникам Нормандского формата и международных организаций, задействованных в решении конфликта, и как намерение достичь собственных политических целей за счет нарушения соответствующих международных договоренностей", - говорится в заявлении.