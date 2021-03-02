ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш

На заседании рабочей группы ТКГ по политическим вопросам 2 марта представитель РФ говорил меньше минуты, а потом дали слово "экспертам" из ОРДЛО.

Об этом журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, это было прогнозируемо. Мне только непонятно, почему мы не отреагировали, не предупредили такой ход развития событий, нежелательный для нас и профанирующий весь переговорный процесс. Люди, которые не представляют ни одну из трех сторон ТКГ, не могут принимать участия в официальных дипломатических переговорах. ОБСЕ почему-то допустило это, и это явная ошибка ОБСЕ", - сказал он.

Гармаш рассказал, что нужно делать дальше с этой ситуацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в ТКГ снова заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области, – украинская делегация

"Сейчас, я думаю, все стороны будут искать выход из этого неприятного конфуза. Тем не менее ситуация зашла в критическую фазу. Если кто попало будет приходить и участвовать в дипломатическом процессе, то есть ли в нем смысл? Нужно либо наводить порядок, либо думать о том, нужен ли он (процесс переговоров. - Ред.) вообще. Я имею в виду приведение фактического формата переговоров в соответствии с его документальной основой", - заявил он.

Добавим, по словам Гармаша, на заседании рабочей группы по политическим вопросам 2 марта в беседу сначала вступила "эксперт" ОРДЛО Майя Пирогова, потом "эксперты" из Луганска. При этом представитель России говорил секунд 30, добавил Гармаш.

Напомним, 2 марта российская сторона в Трехсторонней контактной группе в очередной раз заблокировала вопрос открытия и дальнейшей работы контрольных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области.