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В Украине циркулируют итальянский и испанский штаммы COVID-19, мутировавшего британского и из ЮАР нет, - Степанов

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В Украине циркулируют итальянский и испанский штаммы COVID-19, мутировавшего британского и из ЮАР нет, - Степанов
На данный момент известно, что в Украине циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, мутировавшего британского и из ЮАР нет.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24" о штаммах коронавируса, которые сейчас имеются в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы исследовать мутации штаммов, надо разложить материал. Мы, к сожалению, только создаем соответствующие лаборатории. В то же время мы отправляем образцы в мировые лаборатории. В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов", - сказал он.

Степанов рассказал, откуда и куда еще Украина направила образцы на исследование штаммов.

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"Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, нужно сложное дорогостоящее оборудование", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Иванов Юрий 9255343a
    Надеюсь его скоро выкинут на помойку вместе с тем шмурдяком!
  • NonCFist
    Не слушайте этого болвана и мародёра.
  • machta
    В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.

    Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.

    Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.

    Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
    ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
    Что всегда представляла собой вакцина?
    Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
    Не то вообще вакцина коронавируса!
    Она совсем не то!
    Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
    Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
    То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
    После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
    Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!

    Это ясно означает:
    если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
    УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
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