COVAX выделит Украине 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca до конца мая

Глобальная инициатива COVAX в рамках первого раунда программы выделит Украине 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает пресс-служба UNICEF, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении указано, что Украине выделено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, произведенной в Великобритании и в Индии. Кроме этого, Украина получит 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech,

Опубликованные данные основаны на действующей информации о наличии вакцин. Ориентировочный график поставок этих доз разбит на два периода - февраль-март и апрель-май. Представители COVAX обещают вскоре обнародовать более подробную информацию о расписании поставок.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы" - появилось видео вакцинации Зеленского. ВИДЕО

Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что всего в рамках механизма COVAX до конца мая 2021 года 142 страны-участницы инициативы получат 237 млн доз вакцин. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

"С этого момента и до конца мая 237 млн доз вакцин будут переданы 142 странам-участницам COVAX. ВОЗ и наши партнеры по COVAX продолжат день и ночь работать над достижением нашей цели - началом вакцинации в каждой стране в течение первых 100 дней этого года. Осталось 40 дней", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Мэр Николаева Сенкевич: Кто откажется от вакцинации - будет лечиться за свой счет