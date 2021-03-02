34 кандидата претендуют на 2 мандата на довыборах в Раду 28 марта, - ЦИК

2 марта ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты в двух одномандатных избирательных округах в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Промежуточные выборы состоятся 28 марта 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Всего зарегистрированы 34 кандидата — 20 человек выдвинули политические партии и 14 самовыдвиженцев. В округе № 87 (Ивано-Франковская область) в Раду хотят попасть 15 кандидатов, а в округе № 50 (Донецкая область) — 19.

30 гражданам ЦИК отказала в регистрации. Среди основных причин — не внесение денежного залога в определенном размере и несоответствие документов законодательству.

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