Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена замедлением темпом реформ в Украине готова подталкивать Киев к изменениям даже в жесткой форме.

Об этом бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил во время онлайн-конференции, организованной американско-украинским Деловым советом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями - для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", - сказал Пайфер.

Он отметил, что на Западе существует определенное беспокойство в связи с замедлением украинских реформ в течение последнего года, паузой в программе МВФ, усиленным влиянием олигархов.

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Вместе с тем, отметил Пайфер, в последнее время поступают и другие сигналы: "Например, те, что президент Зеленский выступил против господина Медведчука, что, на мой взгляд, хорошо".

Кроме того, экс-посол заметил, что подталкивание украинских реформ в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Америки. "Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и принятия реальных решительных мер для сдерживания коррупции", - акцентировал Пайфер.

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В этой связи он подчеркнул: "Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас необходим Украине".

Напомним, Стивен Пайфер служил послом США в Украине с 1998 по 2000 годы. До этого он работал в посольствах США в Варшаве, Лондоне, Москве и специализировался на европейских делах. Пайфер также был специальным помощником президента Клинтона и возглавлял направление России, Украины и Евразии в Совете национальной безопасности США.