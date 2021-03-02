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Аваков назвал показания экс-сотрудника белорусского спецназа Макара в деле Шеремета "небезынтересными"

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Аваков назвал показания экс-сотрудника белорусского спецназа Макара в деле Шеремета "небезынтересными"
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что генпрокурор вскоре примет решение о дальнейших шагах в расследовании уголовного дела, касающегося заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Совсем недавно мы увидели новый эпизод, когда белорусский товарищ рассказал нам историю, показал нам материалы о том, что за пару лет до убийства Шеремета этот вопрос обсуждался в Беларуси. Этот вопрос заказчиков и "за что?" всегда в этом деле висел. Мы не должны примерять, ложится ли это в расследование. Вопрос в том, истина это или нет. Мы все время задаемся вопросом: а какой мотив? И вот мы увидели мотив, что белорусские спецслужбы посчитали, что он (Шеремет. - Ред.) является неудобным человеком", - сказал Аваков.

Министр напомнил, что с информатором были проведены следственные действия в Украине.

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"Он дал показания. Показания небезынтересные. Еще будет у нас два интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше", - подытожил глава МВД.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. 19 января Макар дал показания в Киеве. МИД Беларуси после этого заявил, что располагает аудиоопровержением его показаний. В Нацполиции сообщили, что Макар предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    Сегодня вообще весело...мертвечук, в интервью BBC,вдруг стрынданул,что если в ближайшее время провести выборы,то президентом будет Порошенко...авакян тоже ,в интервью гордону,с чего то начал Пороху подлизывать:"Порошенко не враг Украины...он такие крутые дела для Украины проворачивал,что вообще...".В общем ,далі буде щось)))
  • machta
    Антоненку - свободу!!!
  • Olga Martens
    Аваков прыгает с канала на канал.....только успевает...это значит, что дела в детском саду на Банковой дюже плохи....и что он понял, что , поддерживая на всякий случай штанишки мальчонке с Банковой, одновременно всё-таки напомнить украинцам, что с Порохом он тоже работал....правда Порох, такой сякой не дал ему , огненному защитнику Украины, наложить санкции на мертвечука ещё аж в 2016 году....вот только не поняла из его речи ,а кто будет отвечать за фейковое уголовное дело против ребят по убийству Шеремета?..на том радостном партийном собрании при объявлении на весь мир этих ребят убийцами , никого рядом со счастливым президентом и торжествующим Аваковым не стояло....В европейской, демократической, цивилизованной стране в отставку ушёл бы и президент и главный фальсификатор этого дела , то есть вы, товарищ Аваков.
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