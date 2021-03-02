США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов
Минфин США опубликовал список граждан России и организаций, против которых введены санкции из-за отравления и преследования оппозиционного российского политика Алексея Навального, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Под санкции попали:
- директор ФСБ Александр Бортников;
- глава ФСИН Александр Калашников;
- первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;
- генпрокурор Игорь Краснов;
- заместитель министра обороны Алексей Криворучко;
- заместитель министра обороны Павел Попов;
- глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.
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Кроме того, под санкции попали организации:
- 27-й научный центр минобороны РФ;
- 33-й центральный НИИ минобороны РФ;
- НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) – по данным СМИ, именно там во времена СССР разработали боевое отравляющее вещество "Новичок", которое нашли в пробах Навального.
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В списке ведомства также фигурируют Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ), которые США уже включили в санкционный список ранее на других основаниях.