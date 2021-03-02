Украина приветствует санкции ЕС против чиновников РФ из-за преследования Навального и рассчитывает на подобное из-за Крыма, - МИД

Евросоюз 2 марта ввел санкции против российских чиновников из-за уголовного преследования оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Согласно официальному журналу ЕС, ограничения коснулись главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку финансовых активов на территории объединения.

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Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Европейского союза впервые применить новый глобальный санкционный механизм против указанных российских чиновников и заявило, что рассчитывает также на введение подобных ограничений за подавление прав и свобод на Крымском полуострове.

"Отмечаем тот факт, что новый санкционный режим заработал в очень сжатые сроки. Он может стать дополнительным эффективным инструментом для борьбы нашего государства с грубыми нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях Украины, восстановления ее территориальной целостности в международно признанных границах. Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя. Ни одно преступление российской оккупационной власти не должно остаться безнаказанным", - сказано в заявлении пресс-службы МИД.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

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