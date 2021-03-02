В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ

Исправительная колония №2 во Владимирской области РФ, куда отправили отбывать наказание оппозиционера Алексея Навального, поставляет Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ нижнее белье.

Как обнаружил The Insider, в 2018 году ИК-2 получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон, передает Цензор.НЕТ. Сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Согласно данным сайта Госзакупки, колония должна была поставить 4 тысячи трусов и кальсон по цене в 81 рубль за штуку. Сорочки были оценены дороже - по 311 рублей.

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На официальном сайте УФСИН по Владимирской области вывешен каталог продукции, которую производят заключенные местных колоний. Среди них - сувениры, мебель, обувь и текстиль, форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье. Их шьют как раз в ИК-2.

Издание отмечает, что Навального этапировали отбывать наказание из СИЗО "Матросская Тишина" в колонию 26 февраля. Пока ФСИН не сделала официальных заявлений о том, в какое учреждение был доставлен оппозиционер. Однако разные источники сообщили, что его отправили в ИК-2 во Владимировской области.

Как удалось самому Навальному узнать из разговора с одним из отравителей - сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым - яд был нанесен на трусы оппозиционера в номере отеля в Томске.

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