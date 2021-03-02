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Русскоязычный канал оштрафовали в Латвии на 16 тыс. евро за ложь о коронавирусе

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Русскоязычный канал оштрафовали в Латвии на 16 тыс. евро за ложь о коронавирусе
В Латвии Нацсовет по электронным СМИ оштрафовал Первый Балтийский канал, в программах которого говорилось, что COVID-19 - инфекция с низким уровнем заражения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на балтийское издание Delfi.

Совет пришел к выводу, что канал распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции Covid-19 и ее заразности и тем самым сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску.

Так, в программах "Здоровье" и "Жить здорово" распространялись ложные утверждения о том, что коронавирус - инфекция с низким уровнем заражения. Ложность этой информации подтвердили Министерство здравоохранения и Центр профилактике и контроля заболеваний, которые проверили прозвучавшие утверждения.

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Канал оштрафован на максимальную сумму 10 000 евро за нарушение в передаче от 27 декабря "Здоровье" и на 6000 евро за нарушение в программе "Жить здорово" от 30 декабря.

Топ комментарии

  • Цуравий шпор
    Гарненько кацапам по губам провели
  • alex lagun
    так бы прямо и сказал: кацапам больше веришь чем латвийцам! Російськомовний канал оштрафували в Латвії на 16 тис. євро за брехню про коронавірус - Цензор.НЕТ 895
  • fedjka - fedjka
    опять ватники без премии останеться, но их можно дресировать, в принцыпе никто и поганого слово боиться сказать в сторону Украины, ведь за такие ляпы закрываеться контора и штрафом не отделаеться.
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