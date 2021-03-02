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Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем"

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Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем"
Санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального в МИД РФ называют "попыткой диктата" и "новым витком конфронтации".

Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте министерства иностранных дел РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - сказано в комментарии.

Захарова обвинила США в "попытке диктата" и "претензиях на собственную исключительность".

"Призываем коллег не играть с огнем", - подчеркнула Захарова.

Читайте на Цензор.НЕТ: В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 марта Евросоюз и США ввели санкции против РФ за отравление Навального. Под санкции Евросоюза попали четверо высших российских чиновников, под санкции США - семеро и три организации. США отдельно отметили, что, по их данным, отравление Навального организовала ФСБ.

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Топ комментарии

  • молодой рабочий
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  • Топ Ган
    Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем" - Цензор.НЕТ 2357 Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем" - Цензор.НЕТ 573
  • Amber
    Абсолютно правильные настроения !!

    В США резко выросли антироссийские настроения.
    Рекордное число американцев, 77% - заявили о негативном отношении к России.
    Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.
    Две основные причины.
    Во-первых, появляется всё больше доказательств того, что штурм Капитолия и другие акции неповиновения, в значительной степени финансировали и подогревали медийно из Москвы.
    Во-вторых, Байден чётко и без дипломатических экивоков обозначил, кто есть главный внешний враг Соединённых Штатов.
    Президент, у которого есть яйца.
    И я сейчас не о Зеленском.
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