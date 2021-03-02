До конца года онлайн-прописку запустят по всей стране, - Федоров
Об этом он рассказал во время общения с гражданами в прямом эфире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В апреле мы уже будем запускать эту услугу на Дія.Summit. И постепенно с каждым месяцем десятки новых городов будут подключаться к этой услуге. Надеюсь, что за год мы сможем вообще все громады подключить к смене места регистрации", - отметил Федоров.
Он добавил, что запуск этой услуги позволит правительству принимать более качественные решения с учетом актуальной информации о реальном количестве людей, проживающих в том или ином месте.
Также на Цензор.НЕТ: Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении "Дія", - Федоров
"Эту услугу мы будем запускать в апреле. Она будет работать очень удобно, в несколько кликов", - сказал вице-премьер.