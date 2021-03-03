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Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария"

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Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария"
Каменец-Подольский городской совет обратился к президенту, Верховной Раде и секретарю СНБО с просьбой запретить деятельность "Партии Шария" и ОПЗЖ.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Просим вас подготовить и принять законопроекты и регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария" как отстаивающих и активно продвигающих интересы российского агрессора", - говорится в обращении.

Депутаты отметили, что в стране, кроме борьбы за суверенитет на восточных границах, "есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства".

"Нам необходимо уже сегодня остановить деятельность рупоров Кремля", - подчеркнули они.

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Топ комментарии

  • Igr 44
    это правильно. и очень хорошо.
  • George Kozak
    Полтавщина за то же! Запрет!
    Казнь всех уродов из ПОДЖОПНИКОВ!!!
    Киву-в петлю.! Медведчука повесить с почестями в Киеве. Курву- поджопниками гнать вон с Украины.!
  • CMEPTb_PAШИCTAM
    Коммунистов же как-то запретили, а за них немало бабушек и сейчас голосовало бы
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