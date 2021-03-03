Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария"

Каменец-Подольский городской совет обратился к президенту, Верховной Раде и секретарю СНБО с просьбой запретить деятельность "Партии Шария" и ОПЗЖ.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Просим вас подготовить и принять законопроекты и регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария" как отстаивающих и активно продвигающих интересы российского агрессора", - говорится в обращении.

Депутаты отметили, что в стране, кроме борьбы за суверенитет на восточных границах, "есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства".

"Нам необходимо уже сегодня остановить деятельность рупоров Кремля", - подчеркнули они.

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