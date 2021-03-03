Бывший руководитель прокуратуры Киевщины скрыл преступление в интересах экс-нардепа и пойдет под суд, - Офис генпрокурора

Предположительно, бывший народный депутат, о котором идет речь - осужденный за убийство Виктор Лозинский.

Сообщение о том, что обвинительный акт против одного из бывших руководителей прокуратуры Киевской области направлен в суд, опубликовано на сайте Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно обвинительному акту, прокуроры умышленно вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата Украины, осужденного за умышленное убийство, от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья. Зато экс-руководитель прокуратуры Киевской области, ради избегания ответственности и сокрытия противоправных действий своих подчиненных, которые они совершили в интересах экс-нардепа, организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на это постановление суда. Для регистрации апелляционной жалобы в якобы установленный законом срок он также организовал несанкционированное внесение в автоматизированную систему учета работы органов прокуратуры ложных сведений", - сказано в сообщении.

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После этого, по данным Офиса генпрокурора, чиновник подделал документы, создав видимость, что преступление совершили не подчиненные ему прокуроры, а работники исправительной колонии, которые якобы незаконно выпустили нардепа.

Теперь бывшего руководителя прокуратуры обвиняют в организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы, служебного подлога, сокрытии преступления, а также заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 361, ч. 3, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 396; ч. 2 ст. 383 УК Украины).

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Напомним, в 2007 году Лозинский стал народным депутатом от БЮТ. 16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским был убит Валерий Олийнык. В 2016 году Лозинский вышел из тюрьмы по "закону Савченко". В 2020 году освобожденный нардеп победил в выборах председателя объединенной территориальной общины рядом с местом убийства в Кировоградской области.