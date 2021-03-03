В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек

По состоянию на утро среды, 3 марта, выявлены 7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 03 марта 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3 486 человек;

летальных случаев - 185;

выздоровели - 5 118 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 85 043 (в том числе методом ПЦР - 34 945, методом ИФА - 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 410).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 364 705 человек;

выздоровели - 1 182 036 человек;

летальных случаев - 26 397;

проведено ПЦР-тестов - 6 983 925.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях", - рассказал Степанов.









