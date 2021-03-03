США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае, - Госдеп

США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток-2". Они могут объявить о новых мерах в мае.

Об этом заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте.

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"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку-2", - сказал он.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.

"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.