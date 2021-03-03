В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса: он может быть устойчивым к имеющимся сегодня COVID-вакцинам

На севере Италии, в городе Брешия ученые обнаружили "нигерийский" штамм.

Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года.

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"Впервые в Италии мы выделили штамм несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19", - заявил Карузо.

Напомним, власти Италии ужесточили действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В основном ограничения затронули север страны, в частности города Милан и Турин. Ранее правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.