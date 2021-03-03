Аваков о фото Уруского с Кадыровым: "Здесь должно быть политическое чутье"

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал публикацию фотографии с вице-премьером Олегом Уруским рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке военного вооружения. По его словам, в таких ситуациях министры должны иметь политическое чутье.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", передает Цензор.НЕТ.

"У моего коллеги хватило ума стать на выставке рядом с Кадыровым. Он наверняка профессионал, но здесь должно быть политическое чутье. Ты же представляешь правительство Украины, господин Уруский. Как ты можешь вместе с Кадыровым идти вместе, когда этот человек неоднократно присылал подразделения к нам, на войну против наших людей, вел откровенную антиукраинскую политику", - сказал он.

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Аваков отметил, что несмотря на то, что международная политика допускает компромиссы, в таких случаях должна быть принципиальная позиция.

"Международная политика допускает многое количество компромиссов, но есть принципиальная позиция. Уруский, зачем ты это сделал? Ну я ошибся. Эти конфликты вот так должны исчерпываться", - добавил министр.

Напомним, ранее в сети появилось фото, на котором Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал срочных объяснений.

Позже Уруский заявил: "Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке".

"В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - добавил Уруский.